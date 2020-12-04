السعودية اليوم /جيش الاحتلال يقمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية ويصيب العشرات بحالات اختناق بينهم نساء وأطفال



قلقيلية 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واس

قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية، مما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع بينهم نساء وأطفال.

ونقلت مصادر محلية عن منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي أن العشرات من جنود الاحتلال اقتحموا القرية واعتلوا أسطح المنازل، وأطلقوا وابلا كثيفا من قنابل الغاز المسيل للدموع، مما أدى لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق -بينهم نساء وأطفال- عولجوا ميدانيا.

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19:18ت م

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