شكرا لقرائتكم خبر عن "الهيئة" تصدى لعدوان الحركيين على "بيان كبار العلماء" حول الإخوان والان نبدء بالتفاصيل

- الشيخ الريس: "الإخوان" جماعة إرهابية وبيان كبار العلماء "شرعي"

- أهمية لزوم السمع والطاعة لولاة الأمور والحذر من الجماعات المنحرفة

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض وبإشراف وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة لقاءً علمياً لتعزيز الأمن الفكري بعنوان ( صد عدوان الحركيين عن بيان هيئة كبار العلماء في جماعة الإخوان المسلمين ) والموجه لمنسوبي فرع منطقة الرياض ، تحدث خلاله فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن ريس الريس ، عبر الاتصال المرئي بديوان الرئاسة العامة في الرياض.

وتحدث الشيخ الريس عن بيان هيئة كبار العلماء بالمملكة في جماعة الإخوان مبيناً أنها جماعة إرهابية وقال أن هذا البيان جاء موافقاً للأدلة الشرعية، والأنظمة المرعية.

وفصَّل في بيان خطر الجماعات المتطرفة ذات التنظيم والبيعة كجماعة الإخوان الإرهابية ، ونبذة عن تأسيسها ومنظريها والرد على أبرز شبهاتهم والمآخذ عليهم ، من واقع الأدلة الشرعية ، وكلام أهل العلم المعتبرين في ذلك .

كما أكد فضيلته على أهمية لزوم السمع والطاعة لولاة الأمور ، و الحذر من هذه الجماعات والتنظيمات المنحرفة عن منهج السلف،ثم أجاب عن أسئلة واستفسارات المشاركين في ذات الموضوع.

وقد بين فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري أن هذه البرامج واللقاءات في تعزيز الأمن الفكري بين منسوبي فرع المنطقة الرياض ، والجهود المبذولة بإقامة الملتقيات والبرامج الدورية لمنسوبي الجهاز ، في مجال تثقيف الأعضاء فكرياً وبيان مخاطر الجماعات المنحرفة والحزبية تأتي في اطار توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.