شكرا لقرائتكم البحرين توافق على استخدام لقاح فايزر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
البحرين توافق على استخدام لقاح فايزر
سيكون متاحًا للفئات المعرضة بشكل أكبر لكورونا
متابعات الخليج 365 - متابعة
وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، اليوم الجمعة، على الاستخدام الطارئ للقاح الذي تنتجه شركتا “فايزر” و”بيونتيك” ضد فيروس كورونا، ليصبح متاحًا أمام الفئات المعرضة بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات فيروس كورونا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والفئات الأخرى، التي تحددها وزارة الصحة بهدف توفير اللقاحات المضادة للفيروس.
وجاء ذلك بناء على الدراسة التي قامت بها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ولجنة التطعيمات بوزارة الصحة على ضوء المعلومات التي وفرتها شركة “فايزر” حول النتائج التي رصدتها للقاح من حيث السلامة والفاعلية.
وكشفت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، عن عقد اجتماعات مكثفة لدراسة الوثائق التي قدمتها الشركة والتي شملت جودة التصنيع ونتائج تحليل السلامة خلال الشهرين الماضيين. كما عقدت الهيئة اجتماعات موسعة مع فريق الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية وممثليها للإجابة عن كافة الاستفسارات التي قدمتها الهيئة، نقلًا عن صحيفة “الأيام” البحرينية.
هذا، ويتم ترخيص الاستخدام الطارئ بالتنسيق مع الشركة المصنعة لتطبيق العديد من إجراءات مراقبة الجودة والأمان والفعالية للقاح، منها الاستخدام ضمن نطاق تحدده الجهات الصحية في البحرين، وتحديد أعداد الفئات المستهدفة والجرعة ونظام التطعيم، بالإضافة إلى المراقبة والإبلاغ عن الأحداث السلبية وتوفير معلومات داعمة للسلامة والفعالية والتصنيع، حيث سيتم حصر من تنطبق عليهم الشروط لأخذ اللقاح لإعطائهم مواعيد في المركز المخصص للتطعيم.
وبإجازة الاستخدام الطارئ للقاح فايزر تكون المملكة قد أقرت ثاني استخدام طارئ للقاح في البحرين بعد لقاح شركة سينوفارم، وهو ما يؤكد الحرص على صحة وسلامة كافة المواطنين والمقيمين.
كانت هذه تفاصيل خبر البحرين توافق على استخدام لقاح فايزر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.