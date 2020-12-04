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الجامعة العربية: نرحب بكل الجهود المخلصة لرأب الصدع العربي
يجب إنهاء الخلافات على أساس من الصراحة والمكاشفة والاحترام
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت جامعة الدول العربية، أن أمينها العام أحمد أبو الغيط يتابع بارتياح وترحيب الجهود والمساعي الحميدة التي تقوم بها دولة الكويت في المرحلة الحالية من أجل رأب الصدع العربي وإزالة أسباب الخلاف بين عدد من الدول العربية.
وأفادت الجامعة العربية في بيان لها اليوم، أن أبو الغيط على إثر البيان الذي ألقاه وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح في هذا الشأن، أكد على أن كل جهدٍ عربي صادق النية يهدف إلى إنهاء الخلافات العربية على أساس من الصراحة والمكاشفة والاحترام المتبادل هو بمثابة تعزيز للعمل العربي، وعده جهداً محموداً ومشكوراً.
وشدد الأمين العام للجامعة العربية في هذا الإطار على أن استمرار الخلافات يخصم من قدرة المنظومة العربية على التوصل إلى مواقف مشتركة في موضوعات وقضايا هامة وحيوية للجميع، وأن الطريق الوحيد والحقيقي لإنهاء الخلافات هو استعادة الثقة بين الأخوة بإزالة جذور المُشكلات التي أدت إلى نشوء الخلاف من الأصل.
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