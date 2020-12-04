الأهلية معلق لإثبات حالة وحساب المواطن يوضح المطلوب

2020-12-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قال حساب متابعات الخليج 365: إنه في حال كانت حالة الأهلية “معلق لإثبات حالة” لابد من التوجه للبوابة الإلكترونية للبرنامج عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب- إدارة المرفقات) وإرفاق المستندات المطلوبة، وفي حال تم إرفاق المستند لابد من الموافقة عليه لتتم دراسة الأهلية.

جاء ذلك ردًّا من حساب متابعات الخليج 365 على استفسار في هذا الشأن عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر، اليوم الجمعة.

ضوابط حساب متابعات الخليج 365:

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب متابعات الخليج 365 بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28) من شهر مارس لعام 2020م.

وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية ( عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو الماضي للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.

شروط الأهلية في حساب متابعات الخليج 365:

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

