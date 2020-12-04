شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق مؤقت لطريق البطيحانية سامودة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حفر الباطن (صدى): أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق إغلاق طريق البطيحانية - سامودة في الاتجاهين مؤقتاً بالقرب من هجرة أم عشر. أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق إغلاق طريق البطيحانية - سامودة في الاتجاهين مؤقتاً بالقرب من هجرة أم عشر. وأرجعت سبب الإغلاق إلى ارتفاع منسوب المياه جراء الأمطار الغزيرة، داعية مستخدمي الطريق إلى استخدام الطرق البديلة حفاظاً على سلامتهم.

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق مؤقت لطريق البطيحانية سامودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.