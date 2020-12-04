شكرا لمتابعة خبر عن المدة اللازمة لقبول أو رفض طلبات المعاش بنظام الضمان الاجتماعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حدد نظام الضمان الاجتماعي الذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً المدة المقررة لحسم طلبات المعاش المقدمة إلى وزارة الموارد البشريةوالتنمية الاجتماعية سواء بالقبول أو الرفض.

ونص النظام على أن تبلغ الوزارة مقدم الطلب خلال 20 يوماً من تاريخ تقديمه بقرارها بقبول الطلب وفقاً لمعايير الاستحقاق، أو برفضه مع التسبيب.

وأضاف أن على مقدم الطلب الأصيل والمستفيد إبلاغ الوزارة بأي تغيير في أوضاع أي منهما يؤثر على استحقاقهما للمعاش أو مقداره، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ التغيير.

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