شكرا لمتابعة خبر عن مدى إمكانية التسجيل في "توكلنا" برقم جوال غير سعودي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح تطبيق " توكلنا " المعتمد من وزارة الصحة اليوم الجمعة مدى إمكانية الدخول على التطبيق من رقم جوال غير سعودي .

وأكد التطبيق أنه يمكن ذلك من خلال تسجيل المستخدم كزائر أو كخليجي ولا يشترط رقم جوال سعودي .

كما أكد أنه يمكن لمن لا يملك حساب في أبشر التسجيل في " توكلنا " من خلال خدمة "تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا " في " أبشر" من أحد المسجلين في التطبيق ، ومن ثم التسجيل في "توكلنا" .