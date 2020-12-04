الكويت تؤكد إحراز تقدم في جهود حل الأزمة الخليجية .. وقطر والسعودية ترحّبان

أكدت وزارة الخارجية الكويتية، مساء اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2020، إجراء محادثات مثمرة ضمن إطار جهود الوساطة الرامية لإنهاء الأزمة الخليجية.

وقال وزير الخارجية والإعلام الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، إن جميع الأطراف المعنية أكدت خلال هذه المفاوضات "حرصها على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو اليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبها".

وشكر الوزير جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي زار الكويت مؤخرا على "الجهود القيمة التي بذلها" في طريق حل الخلاف. وفق روسيا اليوم

ويأتي ذلك وسط تقارير مفادها أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب كثفت جهودها لتسوية الأزمة الخليجية وقد تحدث انفراجة في هذا السبيل في غضون أيام.

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ومن جانبه، رحب وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بإعلان الكويت عن إجراء مفاوضات مثمرة ضمن جهود إنهاء الأزمة المستمرة منذ عام 2017 بين الدوحة وجيرانها في الخليج.

ووصف آل ثاني، على حسابه في "تويتر"، بيان وزير الخارجية والإعلام الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح بشأن آخر المستجدات في المنطقة بأنه "خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية".

وأشار وزير الخارجية القطري إلى أن دولته تشكر الكويت منذ بداية الأزمة على وساطتها وتقدر الجهود الأمريكية في هذا الصدد، مضيفا: "نؤكد أن أولويتنا كانت وستظل مصلحة وأمن شعوب الخليج والمنطقة".

وفي ذات السياق قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود: "أحرزنا تقدما ملحوظا في الأيام الماضية بفضل الجهود المستمرة للكويت والدعم الراسخ لترمب للم شمل الأطراف الخليجية".

وأضاف: "متفائل لأننا نقترب من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بين جميع دول الخليج كي نصل إلى حل مرض للجميع".