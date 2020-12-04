︎
.
قال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في تعليقه على جهود دولة الكويت لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية: “ننظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية”.
وأضاف في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “نشكر المساعي الأمريكية في هذا الخصوص، ونتطلع لأن تتكلل بالنجاح لما فيه مصلحة وخير المنطقة”.
Source sabq
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية السعودي يكشف عن تفاصيل الأزمة الخليجية و يوجه هذه الرسالة للكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.