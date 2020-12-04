بدءًا من السبت.. أمطار رعدية وموجة باردة على 10 مناطق بالمملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة السبت.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، في تقريره عن حالة طقس السبت، إن الرياض، والقصيم، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية؛ تتأثر بهطول أمطار رعدية تكون متوسطة إلى غزيرة على بعض الأجزاء من تلك المناطق.

وأشار مركز الأرصاد إلى أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، وعسير، والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها، فيما لم يستبعد تكوُّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وتوقع المركز الوطني أن تتأثر أجواء المملكة بموجة باردة تصحبها رياح نشطة، من صباح يوم الأحد على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، وشمال المدينة المنورة، لتسجل درجات الحرارة الصغرى ٣-٧ درجات مئوية.

كما توقع أن يمتد تأثير تلك الموجة الباردة من صباح يوم الاثنين إلى مناطق القصيم، والرياض، والشرقية لتسجل درجات الحرارة الصغرى ٦-١٠ درجات مئوية.

وحول حالة البحر الأحمر، قال المركز الوطني للأرصاد، إن الرياح تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

أما عن حالة الخليج العربي، فأكَّد مركز الأرصاد، أن الرياح السطحية تكون شماليةً غربيةً إلى شمالية بسرعة 14-36 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.