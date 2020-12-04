قائد الجيش الهندي يزور السعودية والإمارات الأسبوع المقبل

2020-12-04

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

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قالت مصادر: إنه من المتوقع أن يزور قائد الجيش الهندي، إم إم نارافاني السعودية والإمارات الأسبوع المقبل؛ بهدف تعزيز العلاقات الدفاعية والأمنية الهندية مع البلدين المؤثرين في منطقة الخليج.

وحسبما ذكرت صحيفة إيكونوميك تايمز الهندية، أضافوا أنه من المرجح أن يغادر نارافاني للقيام بجولة تشمل الدولتين بدءًا من يوم الأحد المقبل.

وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن يبقى رئيس أركان الجيش لمدة يومين في كل من السعودية والإمارات، مضيفين أن جدول زيارته تم وضع اللمسات الأخيرة عليه.

تعزيز العلاقات العسكرية والأمنية:

وقالت المصادر: إن وجهته الأولى ستكون السعودية، ومن المقرر أن يجري رئيس أركان الجيش محادثات مع كبار الضباط العسكريين في البلدين.

في السنوات القليلة الماضية، شهدت علاقات الهند مع السعودية والإمارات انتعاشًا كبيرًا.

وتحرص المملكة على التعاون مع الهند في الإنتاج المشترك للمعدات الدفاعية، كما تعد من بين الشركاء التجاريين الرئيسيين للهند، وتعد مصدرًا رئيسيًّا لها للطاقة.

وتستورد الهند حوالي 18 في المائة من احتياجاتها من النفط الخام من البلاد، والمملكة العربية السعودية هي أيضًا مصدر رئيسي لغاز البترول المسال للهند.

كان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، قد زار الهند في فبراير من العام الماضي، وكان ملف التعاون العسكري بين الجانبين في مقدمة الملفات التي تحظى باهتمام ولي العهد.

محادثات سابقة بشأن السفر:

وقبيل زيارة قائد الجيش الهندي، كانت هناك محادثات بدأتها السعودية والهند لوضع ترتيبات لتسهيل السفر ورحلات الطيران دون عوائق بين البلدين.

وبحسب تغريدة للسفارة الهندية في الرياض، عقد مسؤولون من السعودية مناقشات مع ممثلين عن شركات الطيران الهندية والسعودية حول كيفية استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

وكانت السعودية قد أوقفت جميع الرحلات الجوية من وإلى الهند، بسبب ارتفاع حالات فيروس كورونا في البلاد، وقالت مصادر: إن الهنود غير المقيمين حاليًّا الذين يحملون تأشيرة سعودية يسافرون إلى هناك عبر دبي.

وأضافت المصادر أنه يتعين على الهنود غير المقيمين حاليًّا الذين يحملون تأشيرة سعودية الوصول إلى دبي بتأشيرة عبور أو زيارة ثم الحصول على تصريح للسفر إلى السعودية.

وتعتبر ترتيبات السفر الجوي إجراء مؤقتًا بين البلدين لإعادة تشغيل خدمات الركاب التجارية عند تعليق الرحلات الدولية المنتظمة.

