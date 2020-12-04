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فيصل بن فرحان: نؤيد الحوار بين أمريكا وإيران وطهران هي من تغلق باب الحوار
طهران مستمرة في تمويل الميليشيات الإرهابية في المنطقة
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: إن المملكة من أقل الدول في العالم تأثرًا بجائحة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف الأمير فيصل بن فرحان، بحسب “الإخبارية”، أن دول مجموعة العشرين حرصت على توزيع لقاحات كورونا بشكل عادل.
لفت وزير الخارجية في سياق آخر إلى أن إيران مستمرة في تمويل الميليشيات الإرهابية في المنطقة، ومن بينها ميليشيا الحوثي في اليمن.
وتابع وزير الخارجية: نؤيد الحوار بين أمريكا وإيران وطهران هي من تغلق باب الحوار، موضحًا أن السعودية تتعامل مع الإدارات الأمريكية بكل شفافية وإيجابية.
واستكمل: ملتزمون بالحل السياسي في اليمن، والحوثيون يرفضون ذلك.
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