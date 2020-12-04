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2020-12-04 أرامكو تعلن عودة الأعمال بشكلٍ طبيعي وكامل في محطة توزيع جازان استئناف أعمال تحميل المشتقات البترولية لعملاء المحطة متابعات الخليج 365 - واس أعلنت أرامكو السعودية عودة الأعمال بشكلٍ طبيعي وكامل في محطة توزيع المشتقات البترولية في جازان. وأوضحت أرامكو السعودية أنه إلحاقا للبيان الصحفي الصادر يوم الأربعاء 17 ربيع الثاني 1442هـ (2 ديسمبر 2020م) بخصوص العطل الفني في محطة توزيع المشتقات البترولية في منطقة جازان، نجاح فرق الصيانة التابعة للشركة، فجر اليوم، في إعادة محطة التوزيع إلى العمل بشكلٍ طبيعي وكامل، واستئناف أعمال تحميل المشتقات البترولية لعملاء المحطة.



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