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الزكاة والدخل: لائحة الفوترة الإلكترونية دخلت حيز التنفيذ
تضم 7 مواد تعمل على تنظيم آلية إصدار وحفظ الفواتير
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل موافقة مجلس إدارتها على لائحة الفوترة الإلكترونية التي تم نشرها اليوم ، إذ تعرّف الفاتورة الإلكترونية بحسب اللائحة بأنها فاتورة ضريبية تُصدَر بشكلٍ إلكتروني عبر وسيلة إلكترونية، ويقوم بإصدارها كل مكلف خاضع لضريبة القيمة المضافة في المملكة.
وتحتوي لائحة الفوترة الإلكترونية على سبع مواد تعمل على تنظيم آلية إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية لدى المكلفين، كما توضح الأحكام والإجراءات والأشخاص الخاضعين لها، إضافة إلى القواعد الإجرائية والمُهَل الزمنية، حيث أكدت الهيئة أن اللائحة قد دخلت حيز التنفيذ من تاريخ النشر، علماً أنه سيتم التطبيق الإلزامي على المكلفين الخاضعين لها لإصدار وحفظ الفواتير في الرابع من شهر ديسمبر من عام 2021م.
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المكلفين للاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية من خلال موقعها الإلكتروني (هنا)، والتواصل معها عبر الرقم الموحد (19993) الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لأي استفسارات أو تساؤلات تتعلق بالفوترة الإلكترونية.
مما يذكر أن نظام الفوترة الإلكترونية يهدف إلى الحد من حجم تعاملات الاقتصاد الخفي، إضافة إلى مكافحة التستر التجاري.
وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد نشرت في وقت سابق المسودة الخاصة باللائحة للحصول على مرئيات العموم في السابع عشر من شهر سبتمبر الماضي.
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