السعودية | وزير الخارجية السعودي: نقدر جهود الكويت وأميركا لتسوية أزمة الخليج

شكرا لقرائتكم وزير الخارجية السعودي: نقدر جهود الكويت وأميركا لتسوية أزمة الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الجمعة، أن السعودية تقدر جهود الكويت وأميركا من أجل تسوية الأزمة في الخليج.
وغرد الوزير على تويتر: "ننظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية، ونشكر المساعي الأميركية في هذا الخصوص، ونتطلع لأن تتكلل بالنجاح لما فيه مصلحة وخير المنطقة".
وأفاد وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، الجمعة، في بيان متلفز، عن إجراء مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية لحل أزمة مقاطعة قطر.
الوزير الكويتي أشار إلى أن الأطراف أكدوا حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي.
ومن جانبه، رحب أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف الحجرف، بالبيان الصادر من وزير خارجية الكويت والمتعلق بتعزيز التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وصولاً إلى اتفاق نهائي يحقق تضامناً دائماً بين دول المجلس.
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