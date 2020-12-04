- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - وجّه لاعب النصر السابق النجم ماجد عبدالله، رسالة إلى لاعبي الفريق النصراوي الأول لكرة القدم، بعد تراجع الفريق في الدوري لمركز لا يليق باسم نادٍ كبير كالنصر، وقال ماجد في تغريدة له عبر "تويتر": رسالتي إلى لاعبي العالمي، أنتم نجوم كبار وتملكون إمكانيات كبيرة جداً، والنادي يملك أفضل اللاعبين الأجانب في دورينا، ولديكم استطاعة أن تبدعوا في الملعب مرة أخرى، أنا متأكد أنكم قادرون على العودة إلى الانتصارات، فقط انسوا اللي راح وركزوا في القادم وثقوا في إمكانياتكم وتأكدوا إنا نثق فيكم".
04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442 07:29 PMماجد عبدالله: النصر قادر على العودة.. نثق في اللاعبين
وجّه لاعب النصر السابق النجم ماجد عبدالله، رسالة إلى لاعبي الفريق النصراوي الأول لكرة القدم، بعد تراجع الفريق في الدوري لمركز لا يليق باسم نادٍ كبير كالنصر، وقال ماجد في تغريدة له عبر "تويتر": رسالتي إلى لاعبي العالمي، أنتم نجوم كبار وتملكون إمكانيات كبيرة جداً، والنادي يملك أفضل اللاعبين الأجانب في دورينا، ولديكم استطاعة أن تبدعوا في الملعب مرة أخرى، أنا متأكد أنكم قادرون على العودة إلى الانتصارات، فقط انسوا اللي راح وركزوا في القادم وثقوا في إمكانياتكم وتأكدوا إنا نثق فيكم".
، ماجد عبدالله: النصر قادر على العودة.. نثق في اللاعبين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر ماجد عبدالله: النصر قادر على العودة.. نثق في اللاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.