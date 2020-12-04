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محمد بن مسعود - الدمام - قال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في تعليقه على جهود دولة الكويت لتقريب وجهات النظر حيال الازمة الخليجية: " ننظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية".
واضاف في تغريدة عبر حسابه على تويتر : "نشكر المساعي الأمريكية في هذا الخصوص، ونتطلع لأن تتكلل بالنجاح لما فيه مصلحة وخير المنطقة".
04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442 06:41 PMوزير الخارجية السعودي: نشكر الجهود والمساعي الكويتية الامريكية لتقريب وجهات النظر حيال الازمة الخليجية
قال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في تعليقه على جهود دولة الكويت لتقريب وجهات النظر حيال الازمة الخليجية: " ننظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية".
واضاف في تغريدة عبر حسابه على تويتر : "نشكر المساعي الأمريكية في هذا الخصوص، ونتطلع لأن تتكلل بالنجاح لما فيه مصلحة وخير المنطقة".
، وزير الخارجية السعودي: نشكر الجهود والمساعي الكويتية الامريكية لتقريب وجهات النظر حيال الازمة الخليجية ،
المصدر : الخليج 365
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