شرطة الرياض تطيح بمخالفين اثنين تورطا في جرائم احتيال على كبار السن

ألقي القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود تورطا في جرائم احتيال على كبار السن أثناء إجرائهم عمليات السحب من أجهزة الصرف الآلي، باستبدال بطاقاتهم بأخريات مشابهة بعد الحصول على البيانات السرية لها.

وأعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على مخالفين اثنين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والصومالية، متلبسين بعد تورطهما في جرائم بذات النمط والسلوك المتمثل في الاحتيال على كبار السن أثناء إجرائهم عمليات السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي.

وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ إن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المخالفين (في العقدين الثاني والثالث من العمر)، اللذين احتالا على كبار السن أثناء طلبهم مساعدتهما ومن ثم استبدال بطاقاتهم بأخريات مشابهة بعد الحصول على البيانات السرية لها، ومن ثم إجراء عمليات سحب نقدية وشرائية من خلالها.

وأكدت شرطة الرياض، ضبط 37 بطاقة صرف آلي بحوزتهما و10 أجهزة هواتف متنقلة متنوعة ومصوغاتٍ ذهبية ومبلغ مالي قدره (31798) ريالًا، فيما بلغت قيمة العمليات الشرائية التي نفذت من خلال البطاقات المسروقة (720,000) ريال، وقد جرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.