مجلس التعاون يعلق على بيان الكويت بشأن المصالحة الخليجية: بداية مرحلة جديدة

رحَّب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بالبيان الصادر عن وزير خارجية دولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، المتعلق بتعزيز التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وصولًا إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه الدول من تضامن دائم، وتحقيق ما فيه من خير لشعوبها.

وأكد الأمين العام أن هذا البيان يعكس قوة المجلس وتماسكه، وكذلك قدرته على تجاوز كل المعوقات والتحديات بفضل الله، ثم بحكمة وحنكة قادة دول المجلس، التي كانت دائمًا المرجع والملاذ في مواجهة التحديات التي تعترض مسيرة المجلس الذي يمثل الخيار الاستراتيجي لدوله، والبيت الكبير الذي يحتضن أبناءه.

وشدد الدكتور نايف الحجرف على أن أبناء مجلس التعاون إذ يستبشرون بهذا البيان، يتطَّلعون إلى تعزيز وتقوية البيت الخليجي، والنظر إلى المستقبل بكل ما يحمله من آمال وطموحات، وفرص نحو كيان خليجي مترابط ومتراصٍّ، يعمل لخدمة دوله وشعوبه، ويدفع بعجلة التنمية والتقدم والأمن والازدهار.

واستذكر بهذه المناسبة الجهود الصادقة التي قادها، منذ اليوم الأول، الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، واستكملها الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والتي نشهد ثمارها من خلال البيان الصادر اليوم، كما شكر الجهود الداعمة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، والأصدقاء الذين دعموا مساعي الوساطة، وآمنوا بوحدة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقوته، ودوره المحوري إقليميًّا ودوليًّا في تعزيز الأمن والسلم، ودعم جهود التنمية.

ورفع الأمين العام لمجلس التعاون، الشكر والتقدير والتهنئة لقادة دول المجلس في هذا اليوم، وإلى أبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذين يشهدون بداية مرحلة جديدة من مسيرتنا المباركة يقودها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بعون الله وتوفيقه لتحقيق الخير والنماء والأمن والازدهار للمجلس ودوله وأبنائه.

ووجه الدكتور نايف الحجرف رسالة إلى أبناء الخليج ووسائل الإعلام بالنظر بإيجابية إلى المستقبل، والابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة الخلافات أو تأجيجها، مع ضرورة التركيز على كل ما من شأنه تعزيز ودعم التضامن في مسيرة المجلس وتقوية بنيانه لمواجهة التحديات.

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