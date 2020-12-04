تفاصيل مشروع الطريق البري بين العراق والسعودية.. طفرة هائلة في التجارة

تجري المملكة العربية السعودية والعراق حاليًا، العمل لإنجاز واحد من أهم مشروعات الطرق البرية بين البلدين، بطول أكثر من 230 كيلومترًا.

وفي تقرير لها حول المشروع، قالت قناة "العربية": هناك مساع بين بغداد والرياض لتعاون وشيك في مختلف الاتجاهات، وهذه المرة عبر خطوة حكومية لإنشاء مشروع طريق الحج، الذي سيربط المملكة بالعراق عبر محافظة النجف.

وعبر تقرير مصور، بثت القناة مقطع فيديو يوضح تفاصيل مشروع الطريق البري، مشيرة إلى قطة المنطقة الحدودية لمحافظة النجف والتي تبدأ من عندها الحدود السعودية، حيث العمل بمشروع يبلغ طوله 239 كيلومترًا، ممهدًا لحركة تجارية وصناعية واعدة بين البلدين.

وأفاد التقرير، أنه عبر هذا المنفذ ستمر قوافل الحجاج، وستنقل البضائع السعودية إلى المحافظات العراقية المجاورة، حيث يحتوي جسرًا في وادي "الحسب" بطول 280 مترًا، بمواصفات عالية وقناطر خرسانية ممتدة عل طول الممر التجاري.

وأضاف أن "المشروع له آثار اقتصادية إيجابية في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والسكنية، فضلاً عن إنعاش الحالة الاقتصادية لعشرات القرى التي يمر بها هذا الطريق". موضحًا أن "المرحلة الأولى للمشروع التي بدأ العمل بها تتضمن تعبيد 20 كم من الشارع، مع إنشاء مجسر في (وادي حسب) بطول 288 متراً".

وأشار إلى أن المشروع سيشمل أيضًا قناة جافة لنقل البضائع من السعودية إلى آسيا وأوروبا، كما ستدخل المنتجات والبضائع من تلك الدول إلى المملكة.

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