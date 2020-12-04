عاجل-وزير الخارجية: نقدر جهود الكويت لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية

ثمن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان جهود دولة الكويت لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية. وقال وزير الخارجية عبر حسابه على التويتر :"ننظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية، ونشكر المساعي الأمريكية في هذا الخصوص، ونتطلع لأن تتكلل بالنجاح لما فيه مصلحة وخير المنطقة.



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