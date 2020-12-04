القبض على مخالفين تورطا بجرائم احتيال على كبار السن أثناء إجرائهم عمليات سحب مالية

صرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على (مخالفين اثنين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والصومالية في العقدين الثاني والثالث من العمر)، متلبسين بعد تورطهما بجرائم بذات النمط والسلوك المتمثل في الاحتيال على كبار السن أثناء إجرائهم عمليات السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي، وادعاء مساعدتهم ومن ثم استبدال بطاقاتهم بأخرى مشابهة بعد الحصول على البيانات السرية لها، ومن ثم إجراء عمليات سحب نقدية وشرائية من خلالها، كما ضبط بحوزتهما 37 بطاقة صرف آلي و10 أجهزة هواتف متنقلة متنوعة ومصاغات ذهبية ومبلغ 31,798 ريالا، فيما بلغت قيمة العمليات الشرائية التي نفذت من خلال البطاقات المسروقة 720,000 ريال، وقد جرى إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.



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