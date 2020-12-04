السعودية اليوم / تعليم شرورة ينظم الملتقى السادس للتربية الخاصة



نجران 19 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واس

نظمت إدارة التعليم بمحافظة شرورة أمس الملتقى السادس للتربية الخاصة بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة.

ويستهدف الملتقى -الذي يستمر ثلاثة أيام- مشرفي التربية الخاصة وقادة المدارس ومعلمي ومعلمات التربية الخاصة وأولياء الأمور.

وتضمن الملتقى التعريف بالإعاقة السمعية والإشارة الابجدية، وواقع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، إضافةً إلى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم، ومتلازمة داون، والجانب الأسري، والتعليم المنزلي للأطفال ذوي اضطراب التوحد، وإرشادات الأمن والسلامة لذوي الإعاقة.

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17:43ت م

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