السعودية اليوم / العراق يسجل 1855 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واس

سجلت العراق 1855 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 26 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12387, فيما تم تسجيل 1909 حالات شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 489772 حالة.

// انتهى //

17:38ت م

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بغداد 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسسجلت العراق 1855 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 560622 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 26 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12387, فيما تم تسجيل 1909 حالات شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 489772 حالة.// انتهى //17:38ت م0094

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