شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وزير الخارجية : نتطلع لأن تتكلل الجهود الكويتية بالنجاح حيال الأزمة الخليجية والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أنه "ننظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية، ونشكر المساعي الأمريكية في هذا الخصوص، ونتطلع لأن تتكلل بالنجاح لما فيه مصلحة وخير المنطقة".

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : وزير الخارجية : نتطلع لأن تتكلل الجهود الكويتية بالنجاح حيال الأزمة الخليجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.