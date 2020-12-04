شكرا لقرائتكم خبر عن 282 صقراً تتنافس غدًا في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

يتنافس يوم غد بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في ملهم شمال مدينة الرياض 282 صقرا ضمن مسابقة الملواح (الدعو) 400 متر، التي ينظمها نادي الصقور السعودي على جوائز تصل لنحو 18,5 مليون ريال بمختلف فئاتها.

ويشهد اليوم الثامن للمهرجان في نسخته الثالثة -الذي يواصل فعالياته حتى يوم 12 من ديسمبر المقبل- منافسات حامية بين الصقارين المشاركين في فئة "جير بيور" فرخ وقرناس للملاك السعوديين عبر خمسة أشواط من الإثارة، شوطان لفئة الفرخ ويشارك في الشوط الأول منها 46 صقرا، والثاني 48 صقرا.

أما فئة جير بيور قرناس فتتم على ثلاثة أشواط، يشارك في شوطيه الأولين 62 صقرا في كل شوط، أما الشوط الثالث فيضم 64 صقرا.

ويكرم نادي الصقور السعودي الفائزين العشرة الأوائل من كل شوط يومياً، فيما يتأهل السبعة الأوائل للمشاركة بالأشواط النهائية تحت اسم "كأس الملك عبدالعزيز"، ويحصل أول 10 فائزين في كل شوط تأهيلي على جوائز نقدية.

وكان نادي الصقور قد رصد جوائز بأكثر من 22,7 مليون ريال للفائزين في مسابقتي المهرجان "الملواح" و"المزاين"، حيث خصص منها 4,2 ملايين ريال لمسابقة المزاين، أما بقية قيمة الجو