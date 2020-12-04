شكرا لقرائتكم خبر عن معاقبة المسؤول عن التجمع المخالف في قاعة أفراح برفحاء وصاحب المنشأة والحضور والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - صرّح المتحدث باسم شرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، بأنه تم ضبط تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة رفحاء، بعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومخالفتهم بذلك لأحكام لائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل الفايروس.
وأوضح العقيد الخميس أن إجراءات التقصي والاستدلال أسفرت عن تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، ويجرى العمل على تطبيق العقوبة المقررة نظاماً، بحق الداعي، وصاحب المنشأة، وكل من حضر.
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