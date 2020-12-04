شرطة الرياض: القبض على متورطين بالاحتيال على كبار السن أثناء السحب من أجهزة الصراف

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جدة - خالد شويل - صَرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على (مخالفين اثنين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والصومالية، في العقدين الثاني والثالث من العمر)، متلبسين بعد تورطهما بجرائم بذات النمط والسلوك المتمثل بالاحتيال على كبار السن أثناء إجرائهم عمليات السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي، وادعاء مساعدتهم ومن ثم استبدال بطاقاتهم بأخريات مشابهة بعد الحصول على البيانات السرية لها، ومن ثم إجراء عمليات سحب نقدية وشرائية من خلالها، كما ضبط بحوزتهما (37) بطاقة صرف آلي و(10) أجهزة هواتف متنقلة متنوعة ومصاغات ذهبية ومبلغ مالي قدره (31.798) ريالاً، فيما بلغت قيمة العمليات الشرائية التي نفذت من خلال البطاقات المسروقة (720.000) ريال، وقد جرى إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.



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