، أول تأهل للشركات بمهرجان الإبل.. "هام القابضة" تفوز بشوط "جل المجاهيم" ،

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بات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل محل اهتمام شركات ومؤسسات القطاع الخاص عبر المشاركة في منافسات المهرجان؛ حيث حظيت نسخ المهرجان السابقة بزخم إعلامي وتسويقي كبير في دول المنطقة.
ويعتبر فوز "هام القابضة" اليوم الجمعة، في شوط "جل المجاهيم"؛ الانتصار الأول للشركات في نسخة الموسم للمهرجان، كما تعتبر أولى الشركات المتأهلة للتحكيم النهائي.
وسجلت "هام القابضة" مشاركتها بالفردية "الذاير" المملوكة للسعودي حمد بن لبدان المري الشهير بـ"ابن لبدان" وصاحب منقية "عواصف السعودية"، وقد حققت "الذاير" لمالكها الفوز في المركز الأول خلال نسخ المهرجان الأربع الماضية، ويسجل لها انتصارات سابقة في مهرجان "أم رقيبة" و"الظفرة الإماراتي"، وبعد المشاركة الحالية تنتقل شهرة "الذاير" من مالك "فردي" إلى مالك "معنوي".
ويعتبر المتابعون والمراقبون أن تسجيل الشركات والمؤسسات يشكل نقلة نوعية في قطاع الإبل، كما أنه مؤشر على ما يحظى به القطاع ومهرجان الملك عبدالعزيز للإبل من شهرة وانتشار، وعليه يشكل المهرجان منصة تسويقية قوية وجاذبة للباحثين عن الانتشار، والوصول إلى شرائح استهلاكية جديدة.
04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442 05:40 PM
فيما يعتبر المتابعون والمراقبون أن تسجيل المؤسسات نقلة نوعية في القطاعأول تأهل للشركات بمهرجان الإبل.. "هام القابضة" تفوز بشوط "جل المجاهيم"
بات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل محل اهتمام شركات ومؤسسات القطاع الخاص عبر المشاركة في منافسات المهرجان؛ حيث حظيت نسخ المهرجان السابقة بزخم إعلامي وتسويقي كبير في دول المنطقة.
ويعتبر فوز "هام القابضة" اليوم الجمعة، في شوط "جل المجاهيم"؛ الانتصار الأول للشركات في نسخة الموسم للمهرجان، كما تعتبر أولى الشركات المتأهلة للتحكيم النهائي.
وسجلت "هام القابضة" مشاركتها بالفردية "الذاير" المملوكة للسعودي حمد بن لبدان المري الشهير بـ"ابن لبدان" وصاحب منقية "عواصف السعودية"، وقد حققت "الذاير" لمالكها الفوز في المركز الأول خلال نسخ المهرجان الأربع الماضية، ويسجل لها انتصارات سابقة في مهرجان "أم رقيبة" و"الظفرة الإماراتي"، وبعد المشاركة الحالية تنتقل شهرة "الذاير" من مالك "فردي" إلى مالك "معنوي".
ويعتبر المتابعون والمراقبون أن تسجيل الشركات والمؤسسات يشكل نقلة نوعية في قطاع الإبل، كما أنه مؤشر على ما يحظى به القطاع ومهرجان الملك عبدالعزيز للإبل من شهرة وانتشار، وعليه يشكل المهرجان منصة تسويقية قوية وجاذبة للباحثين عن الانتشار، والوصول إلى شرائح استهلاكية جديدة.
، أول تأهل للشركات بمهرجان الإبل.. "هام القابضة" تفوز بشوط "جل المجاهيم" ،
المصدر : الخليج 365
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