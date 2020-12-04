، الإثارة والندية تجمع الهلال والترجي.. والاتحاد يوقف انتصارات الأهلي ،

محمد بن مسعود - الدمام - في الجولة العاشرة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة

تقام غداً السبت خمس مباريات ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة، وتأتي مواجهة الهلال صاحب المركز الثاني (26 نقطة) والترجي صاحب المركز الثالث (22 نقطة) كأقوى المباريات، ‬ويتوقع أن تشهد الإثارة والمتعة نظراً للإمكانيات الفنية والعناصر التي يمتلكها كل فريق، ويقود اللقاء الذي سيقام في صالة وزارة الرياضة بالدمام عند الساعة 5.15 مساءً عبداللطيف العتيق وعبدالرحمن الدوسري حكم ثان وأمين الطريفي مسجلاً.

ويلتقي ضمك نظيره الوحدة على صالة نادي ضمك بأبها عند الساعة الخامسة مساءً، يقود اللقاء عبدالعزيز الرميحي ونواف القحطاني حكم ثان وخالد مانع مسجلاً .

ويستضيف النصر نظيره الخليج على صالة نادي النصر عند الساعة 5,30 مساءً، يقود اللقاء سامي أمين وخالد الحديثي حكم ثان وسلمان العمري مسجلاً.

ويحل الابتسام ضيفاً على الفيصلي على صالة وزارة الرياضة بالمجمعة عند الساعة 5.30 مساءً، ويقود اللقاء محمد الحناكي ومحمد الدرعان حكم ثان وسليمان الفايز مسجلاً .

فيما يلتقي الموج والسلام على صالة نادي البكيرية بالبكيرية عند الساعة الخامسة مساءً، ويقود اللقاء هاني سنان وثامر منصوري حكم ثان ومحمد السمحان مسجلاً .

وكان الاتحاد في نفس الجولة حقق فوزاً مثيراً على الأهلي متصدر الترتيب امتدت المواجهة إلى خمسة أشواط، واستطاع الاتحاد حسم الشوط الخامس 15/13 ليتلقى الأهلي أول خسارة له في الدوري، وأصبح رصيده 28 نقطة ويرتفع رصيد الاتحاد إلى 21 نقطة .