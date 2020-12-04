شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غد السبت في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد، السبت، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق الرياض، والقصيم، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، وستكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض الأجزاء من تلك المناطق.

وأكد أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، وعسير، والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأضاف أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين، وحالة البحر متوسط الموج.

في حين ستكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.