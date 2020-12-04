شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة": تراجع الحالات الحرجة المصابة بكورونا إلى 596 حالة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة انخفاض الحالات الحرجة المصابة بفيروس أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة انخفاض الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 596 حالة . وأكدت أن جميع هذه الحالات تتلقى الرعاية الصحية في العنايات المركزة . وستوافيكم " صدى " بآخر إحصائيات " الصحة " حول الإصابات الجديدة بعد قليل .

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