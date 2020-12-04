شكرا لمتابعة خبر عن الخطوط السعودية توضح إمكانية تعديل وإلغاء حجز الدرجة الاقتصادية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت الخطوط السعودية، اليوم الجمعة، إمكانية تعديل وإلغاء حجز الدرجة الاقتصادية.
وأكدت الخطوط السعودية على أن الحجز على درجة الضيافة الاقتصادية، لا يمكن تعديله أو إلغاؤه، قائلة : "يمكنك فقط استرجاع ضريبة القيمة المضافة”.
وجاء ذلك ردًا على أحد المستفيدين قائلًا: “لو حجزي درجة ضيافة اقتصادية (U) وبطلت أسافر لازم أكلمهم عشان ألغي الرحلة ولا لا يلزم بما أنه لا يسمح بإلغاء الرحلة”؟
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