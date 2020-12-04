شكرا لمتابعة خبر عن أغرب أسماء الصقور المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

مع انطلاق مهرجان الملك عبد العزيز الدولي للصقور، الذي ينظمه نادي الصقور تظهر الكثير من المعلومات المثيرة حول تلك الطيور التي برع أبناء المملكة في الكشف عن أسرارها وعشقوا اقتنائها .

وكشف بعض الصقارين عن أغرب أسماء الصقور المشاركة في المهرجان هذا العام ، وهي " كورونا – ومحتال ، شلونك ، ومشاكل للصقار هاني عبد الهادي الذي وصل للأشواط النهائية . .

كما يطلق الصقارين أسماء أبنائهم على الطيور لمكانتها في قلوبهم ، ومنها أسماء على صفات الصقور مثل " العنيد " وهو اسم اختارته الصقارة عذاري الخالدي .

بينما اختار الصقار يوسف الحازمي " بو عديم " اسم " عديم " لصقره ، لأنه صقره الأول كما أن عديم اسم ابنه البكر .

كما شهد المهرجان أسماء أخرى مثل زلزال ، رعب ، شمشون ، حرب ، ظلام ، واختار البعض اسماء المدن مثل " بريدة ، القصيم ، دبي ، برشلونة ، مدريد .

الجدير بالذكر أن هذا المهرجان المسابقة الأكبر في العالم للصقور ويشهد مشاركة نخبة من ملاك الصقور في المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج والعالم أيضاً وسينتهي في 16 ديسمبر .