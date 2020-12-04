شكرا لمتابعة خبر عن أغرب أسماء الصقور المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):مع انطلاق مهرجان الملك عبد العزيز الدولي للصقور، الذي ينظمه نادي الصقور تظهر الكثير من المعلومات المثيرة حول تلك الطيور التي برع أبناء المملكة في الكشف عن أسرارها وعشقوا اقتنائها .
وكشف بعض الصقارين عن أغرب أسماء الصقور المشاركة في المهرجان هذا العام ، وهي " كورونا – ومحتال ، شلونك ، ومشاكل للصقار هاني عبد الهادي الذي وصل للأشواط النهائية . .
كما يطلق الصقارين أسماء أبنائهم على الطيور لمكانتها في قلوبهم ، ومنها أسماء على صفات الصقور مثل " العنيد " وهو اسم اختارته الصقارة عذاري الخالدي .
بينما اختار الصقار يوسف الحازمي " بو عديم " اسم " عديم " لصقره ، لأنه صقره الأول كما أن عديم اسم ابنه البكر .
كما شهد المهرجان أسماء أخرى مثل زلزال ، رعب ، شمشون ، حرب ، ظلام ، واختار البعض اسماء المدن مثل " بريدة ، القصيم ، دبي ، برشلونة ، مدريد .
الجدير بالذكر أن هذا المهرجان المسابقة الأكبر في العالم للصقور ويشهد مشاركة نخبة من ملاك الصقور في المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج والعالم أيضاً وسينتهي في 16 ديسمبر .
كانت هذه تفاصيل خبر أغرب أسماء الصقور المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.