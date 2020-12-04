شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شاب يروي معاناته مع السمنة المفرطة: وزني 270 كيلو غراماً والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف مواطن، عن معاناته مع السمنة المفرطة وعدم وجود علاج له في جميع المستشفيات التي ذهب إليها.
وقال خالد الغشيري لبرنامج "يا هلا" إ ن وزنه وصل إلى 270 كيلوجراما، ولا يستطيع التحرك وحده، مشيرًا إلى تدهور صحته النفسية والبدنية..
وأضاف المواطن أنه يجد صعوبة كبيرة عند الذهاب إلى المستشفيات ليجد العلاج، لصعوبة التنقل بسبب وزنه الزائد، ورغم ذلك فعندما يراجع لا يجد علاج.
وتابع : أنه تم فصله من عمله بسبب حالته الصحية، مؤكدًا أنه يخاف من الوصول إلى مرحلة شقيقه الذي تدهورت حالته الصحية وتوفي بسبب السمنة المفرطة.
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