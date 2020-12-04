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شكرا لمتابعة خبر عن 30 ألف ريال غرامة وتعويض على شخص استخدم مصنف أدبي لورثة دون إذنهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):ألزمت هيئة الملكية الفكرية شخص بغرامة وتعويض 30 ألف ريال بعد الإعتداء على المصنف الأدبي لورثة والتعديل عليه ونشره على مواقع التواصل الإجتماعي دون إذن مسبق .
وأكدت " الملكية الفكرية " اليوم الجمعة تحت عنوان " قصة انتهاك " أنه تم إلزام الشخص بتعويض مالي 27 ألف ريال ، وغرامة مالية 3 آلاف ريال ، مع إلزامه بإزالة المصنف الأدبي محل الدعوى .
كما أكدت أن الحصول على إذن كتابي لإستخدام المصنفات الأدبية والفنية من صاحب الحق يجنب العقوبة ويحترم حقوق الملكية الفكرية .
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