شكرا لمتابعة خبر عن التعليم: نقل من حصل على مؤهل الماجستير أو الدكتوراه لـ ”معلم متقدم” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة التعليم، أنه سيتم نقل أي معلم حصل على درجة الماجستير والدكتوراه عن طريق الايفاد أو الابتعاثات في تاريخ ١٩/٤/١٤٤١ إلى “معلم متقدم”.

وجاء ذلك وفقًا للفقرة (د) من المادة ( ۳ ) من لائحة الوظائف التعليمية التي تنص على ما يلي: ( ينقل إلى رتبة معلم متقدم من حصل على مؤهل الماجستير أوالدكتوراه عن طريق الايفاد أو الابتعاث قبل تاریخ ١٩-٤-١٤٤١ إذا كان من شاغلي أحد المستويات السادس أو الخامس أو الرابع) وعليه مراجعة ادارة الموارد البشرية لرفع طلبه.

كما تنص على أن من حصل على المؤهل بعد هذا التاريخ فإن التدرج في اللائحة التعليمية الجديدة مبني على الأداء وإمضاء سنوات الخبرة المطلوبة والحصول على الرخصة المهنية.