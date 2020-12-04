شكرا لمتابعة خبر عن "النمر" يكشف حقيقة تبخير المنزل بلبان الذكر للقضاء على الفيروسات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين اليوم الجمعة من عادة شائعة بين بعض الأمهات في الشتاء .
وأكد " النمر " أن بعض الأمهات تلجأن لتبخير المنزل بلبان الذكر اعتقاداً منهن أنه يقتل الفيروسات !
وقال أن هذه المعلومة خاطئة والأخطر منها أن يكون هناك اطفال أو بالغين لديهم حساسية في الصدر فتثير عليهم أزمة الربو.
من ناحية أخرى ، حذر " النمر " من تزايد الجلطات القلبية في الشتاء بسبب تأثير شدة البرودة على جهد القلب والتناسب بينهما طردي ، مؤكداً أن قلة شرب الماء ليس له علاقة بالجلطات لكن ذلك لا ينفي أهميته الكبيرة .
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