شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. منتجع شرعان إبداع مدهش يدمج التاريخ بالفخامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - العلا (صدى):

تمكن الفرنسي جان نوفيل، الذي صمم منتجع شرعان، من دمج التاريخ بالفخامة بعمق وادي العلا.

وأظهرت صور التصميم ساحات فناء خارجية أنيقة وواسعة تتناقض مع التصميم الداخلي الغني والحميم الذي يقول نوفيل: إنه مستوحى جزئيًّا من هجرة القريب، وهو موقع تابع لليونسكو يُعرف أيضًا باسم الحجر.

يذكر أن منتجع شرعان، عبارة عن فندق فاخر يقع في أحد أكثر المواقع التاريخية والأثرية أهمية في المملكة، والمقرر الانتهاء منه في عام 2023.

وستتكون أماكن الإقامة في المنتجع من أجنحة الضيوف وأجنحة الخيام وفيلات المنتجع، مع مطاعم ومنتجع صحي كبير.

في حين تتوقع المملكة أن يوفر هذا المشروع توفير 38 ألف فرصة عمل بحلول عام 2035 وسيجذب أكثر من مليوني زائر إلى الموقع.