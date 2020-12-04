شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: تعليق حجز مواعيد فحص "كورونا" أسبوعين في حالة واحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تعليق حجز المواعيد أسبوعين لمن يلغي موعدين موعدين متتاليين لفحص فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت أن فحص فيروس كورونا الذي تقدمه الصحة، في مراكز " تأكد " لا يسخدم كوثيقة للخلو من الفيروس للسماح بالسفر.
وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت أمس، عن إصابة 230 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و تعافي 368 حالة جديدة ، ووفاة 11 حالة ، - يرحمهم الله - .
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