وزارة الصحة تكشف إصابات كورونا الجديدة.. والوفيات 10 حالات

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 234 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة.

وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 358336، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 348238.

وبينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى5940 حالة، فقد تم تسجيل 10 حالات وفاة، و357 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وشددت وزارة الصحة، في وقت سابق، على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية، لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وطالبت الوزارة بارتداء الكمامات في جميع الأماكن بالإضافة إلى المحافظة على غسل اليدين باستمرار وعدم المصافحة، وترك مسافة آمنة ما بين الآخرين.

وفي حالة وجود أماكن غير ملتزمة بالإجراءات الوقائية، يجب التبليغ على رقم 940، أو الاتصال على رقم 999 الخاص بوزارة الداخلية وذلك في الأماكن العامة أو المنازل.

وفي حالة وجود مخالفات في المنشآت الصحية يجب التبليغ على رقم 937 الخاص بوزارة الصحة.

وجدّدت الصحة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجه إلى عيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد.

وهى المراكز التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب.

ويتم حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل.

ويمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به.

ومن خلالها يمكن الحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

وحذر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، في وقت سابق، من أخذ مريض كورونا توجيهات من أي جهة أو شخص غير مختص، مطالبًا بالتواصل فورًا مع فريق «937».

وقال الربيعة (عبر حسابه على تويتر): «من أعماق قلبي، أسأل الله الشفاء العاجل لكلّ مُصاب، وأنوّه على عدم أخذ التوجيهات من تجربة غيرك».

ونبه الوزير إلى أن شدّة فيروس كورونا تختلف من شخص لآخر.. الزملاء في: 937، يعملون طوال اليوم لتوفير الخدمات والمعلومات الصحيّة لكم، فلا تتردّدوا بالتواصل معهم».

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