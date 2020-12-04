تطرقت إلى رقم هوية المستفيد الأساسي
أوضحت وزارة المالية، كيفية الاستعلام عن العوائد السنوية؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، قائلًا: «متى موعد نزول العوائد؟».
وردَّ الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة المالية، عبر موقع «تويتر» موضحًا: «نود إفادتك بأنه بإمكانك الاستعلام عن العوائد السنوية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)»، مشيرةً إلى أن الاستعلام يتم باستخدام رقم هوية المستفيد الأساسي.
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كانت هذه تفاصيل خبر «العوائد السنوية».. وزارة المالية توضح كيفية الاستعلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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