عبر استضافته على قناة السعودية
أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، حكم مراجعة الرجل لزوجته التي طلقها طلقة واحدة منذ ستة أشهر، مشيرًا إلى وضعين لهذه المسألة.
وقال الشيخ المطلق خلال استضافته في برنامج «فتاوى» المذاع على قناة «السعودية» إنه يحق له مراجعتها؛ لكن بعقد جديد، مضيفًا أنه إذا كانت هذه المرأة قد انتهت عدتها- وهو الغالب- فيراجعها بعقد جديد.
أما إذا كانت المرأة حاملًا ولم تضع جنينها بعد، وأراد الزوج مراجعتها بعد تطليقها منذ ستة أشهر أو أكثر أو أقل، فله ذلك ودون إبرام عقد جديد؛ لأنها لا تزال في العدة بسبب حملها.
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كانت هذه تفاصيل خبر الشيخ «المطلق»: حالة تسمح بمراجعة المطلقة منذ 6 أشهر بدون عقد جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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