الحصيني: امتداد الحالة الماطرة على منطقتين.. صباح السبت

أوضح الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، الحالة الماطرة على بعض مناطق المملكة، مشيرًا إلى امتدادها على مناطق أخرى مع صباح السبت.

وقال الحصيني، عبر تويتر، إنه متوقعٌ هطول أمطارٍ مساء اليوم الجمعة، على أجزاءٍ من شرق المدينة المنورة، نزولًا حتى القصيم والوشم وسدير وثادق والزلفي والغاط والصمان.

وأشار الحصيني إلى أن الحالة الممطرة ستمتد صباح غدٍ السبت على أجزاءٍ من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

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