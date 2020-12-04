شخص يعتدي على مصنف أدبي.. وهيئة «الملكية الفكرية» تتدخل

أوضحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أنه تم تغريم فرد (30) ألف ريال، عقب اعتدائه على مصنف أدبي دون إذن من الورثة.

وذكرت الهيئة، عبر تويتر، أن أحد الأفراد اعتدى على المصنف الأدبي وعدَّل عليه ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على إذن منهم بذلك.

وأضافت هيئة الملكية الفكرية، أنه تم فرض غرامة مالية قدرها (3) آلاف ريال على المعتدي، وكذلك تعويض بقيمة (27) ألف ريال، إضافة إلى إلزامه بإزالة المصنف الأدبي محل الدعوى.

وأكدت الملكية الفكرية أن الحصول على إذن كتابي لاستخدام المصنفات الأدبية والفنية من صاحب الحق، يجنب العقوبة، ويحترم حقوق الملكية الفكرية.

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