شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مسار تنظم دخول المعتمرين والمصلين لساحات المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير إدارة الساحات الأستاذ أحمد العتيبي أن جهود إدارته تتضاعف خلال يوم الجمعة، عبر إرشاد التائهين، ومساعدة كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، والحرص على الحد من الافتراش، ومنع وضع الأمتعة داخل الساحات.
وأضاف العتيبي أن الإدارة تعمل على تسهيل وصول المصلين إلى داخل المسجد الحرام، بحيث يصل الجميع إلى أروقة المسجد وتوسعاته بكل يسر وسهولة، ويتطلب هذه الأمر إخلاء الممرات، وعدم السماح لأحد بالجلوس فيها والتسبب في إغلاقها، وكذلك يتم توجيه المعتمرين إلى نقاط الفرز الخاصة بهم، وتمكين الفرق الإسعافية من الوصول إلى الحالات المرضية التي تحتاج إلى تدخل سريع.
وعن التعاون بين إدارات الرئاسة أجاب العتيبي: يتم تفعيل ذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للحشود والتفويج، من خلال تحديد المسارات الرئيسية داخل ساحات المسجد الحرام التي تساعد على عدم الجلوس فيها، والبالغ عددها أكثر من (١٥) مساراً، و(٢٠) مدخلاً، وتكثيف أعداد المشرفين والمراقبين فيها؛ لضمان خلوها من كل ما يعيق حركة المعتمرين والمصلين أثناء دخولهم إلى المسجد الحرام وخروجهم منه.
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