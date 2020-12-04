، الإمارات تسجل 1311 إصابة جديدة بـ"كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع عدد الوفيات في ليبيا إلى 1219 حالة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن تسجيل 1311 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة؛ موضحًا أن جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة؛ ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 174.062 حالة.

وكشفت الوزارة عن وفاة مصاب واحد نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 586 حالة.

وأشارت إلى شفاء 793 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتعافيها التام من أعراض المرض؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 157.828 حالة.

من ناحية أخرى، أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 680 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الخميس، وتماثل للشفاء 744 مصابًا؛ في حين توفي سبعة آخرون.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 85 ألفًا و529 حالة، منها 28 ألفًا و262 نشطة، و56 ألفًا و48 متعافيًا، ووفاة 1219 آخرين منذ بدء انتشار الوباء في البلاد، مارس.

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