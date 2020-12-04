فيديو وصور.. أمطار الخير تتواصل على حفر الباطن والمدني يحذر

2020-12-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

العناوين الفرعية

شهدت محافظة حفر الباطن والمراكز التابعة لها هطول أمطار غزيرة منذ فجر اليوم مصحوبة بصواعق رعدية ولا زالت الأجواء مبشرة بالخير حتى الآن.

وقام الكثير من المواطنين بالتغريد عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتحذير من مخاطر الأمطار واضعين صور للطرقات وفيديوهات ترصد هطول الأمطار داعين الله أن يجعلها أمطار خير وبركة.

من جهة أخرى ناشدت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بالالتزام بالحيطة والحذر والابتعاد عن بطون والأودية ومجاري السيول ومناطق الخطر.

مغردون يصفون المشهد

وغرد الكثير من المواطنين عبر تويتر واصفين الأحوال الجوية في حفر الباطن حيث قال أحد المواطنين واصفًا المشهد: “مدينة الشعراء والضباب”، غزارة على القيصومة شرق، ما شاء الله تبارك الله عز الله سيل، الله يغيث البلاد والعباد”.

إغلاق طريق أم عشر

من جهة أخرى أغلقت قيادة أمن الطرق بمحافظة حفر الباطن طريق مركز أم عشر – سامودة بعد أن غمرته السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة، وكذلك أغلقت الأمطار طريق الذيبية وطريق السفانية.

أمطار حفر الباطن الآن

ودشن عدد من المغردين هاشتاق “حفر الباطن الآن” وعبروا خلاله عن قلقهم حيال المشهد القائم في حفر الباطن خاصة مع استمرار التوقع بهطول المزيد من الأمطار.

وقال بعض المغردين: ” من الآن حتى آخر الليل لا تأمن بالجو، رطوبة، أمطار، هواء وغبار أي أن الفصول الأربعة ممكن تشوفها بـ 30 دقيقة، هطول أمطار غزيرة على حفر الباطن اللهم اجعلها أمطار خير وبركة، أمطار مع رياح قوية”.

توقعات الأرصاد لهذا اليوم

وكشفت مخرجات المحاكاة الحاسوبية لتوقعات الأمطار عن ازدياد تأثر منطقة حفر الباطن بنشاط السحب الماطرة حتى يوم الأحد المقبل.

وتنبأ مركز طقس العرب بمخاطر شدة العواصف والرياح خلال الأيام المقبلة وهو ما يتطلب معه زيادة الحيطة والحذر من المواطنين حتى انتهاء هذه الموجة.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار هطول الأمطار على مدار اليوم على مناطق الرياض والقصيم وحائل والشرقية.

كما أكدت على احتمالية تكون الضباب وتزايد فرص هطول الأمطار الرعدية في جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.



