أمن الطرق يغلق طريق أم عشر بعد أمطار حفر الباطن

2020-12-04

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن

أغلقت قيادة أمن الطرق بمحافظة حفر الباطن طريق مركز أم عشر – سامودة بعد أن غمرته السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة، وكذلك أغلقت الأمطار طريق الذيبية وطريق السفانية.

وهطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة حفر الباطن والمراكز التابعة لها، مصحوبة بنشاط وصواعق رعدية، سالت على إثرها الأودية والشعاب ولا تزال الأمطار مستمرة في الهطول.

من جانبها أهابت المديرية العامة للدفاع المدني في المحافظة بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرارية هطول الأمطار الرعدية على مناطق الرياض، القصيم، حائل والشرقية وتكون متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من تلك المناطق كذلك على منطقتي الجوف والحدود الشمالية كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وماتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.



